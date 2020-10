Vents d’Orient et temps suspendu

Texte de Tuul et Bruno Morandi

Zan-zi-bar… Trois syllabes, un nom mythique qui évoque un pays lointain et exotique, qui nourrit l’imaginaire et qui a même fait fantasmer les plus grands écrivains-voyageurs tels Henri de Monfreid, Joseph Kessel, Arthur Rimbaud ou Joseph Conrad qui se désolaient de n’avoir jamais pu l’atteindre. Auréolé de mythes et de fantasmes, cette ancienne terre d’escale des marins et des marchands offre le charme d’un ailleurs que l’on ne saurait précisément situer sur une carte.