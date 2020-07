Un monde d’images

345’000 PROPOSITIONS DE PHOTOGRAPHES

Ce concours de photo est celui qui offre le plus de diversité au monde. Organisés par la World Photography Organisation, ces Awards sont une véritable plateforme pour la photographie avec des participants de tous pays. La compétition, qui en est à sa 13ème édition, se divise en cinq concours distincts: Professionnel (séries d’images), Open (pour une seule image), National Awards (pour chaque pays), Etudiants, et enfin Jeunesse (12 à 19 ans).

Chaque photographe peut aussi choisir son domaine, de l’architecture au documentaire en passant par le paysage, l’art du portrait, le sport, la photographie de rue, la faune et la flore, les voyages, la culture, etc. Toutes les images sont jugées par des experts qui se réunissent chaque année à Londres. Les gagnants se partagent un montant total de 60’000 francs suisses, en plus des derniers équipements d’imagerie numérique de Sony. Cette année, l’organisation a pris la décision de reporter la cérémonie de remise des Awards au 9 juin. Les images primées seront présentées dans le prochain numéro d’Animan.