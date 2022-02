TSCHÄGGÄTTÄ, DES SAUVAGES DANS LES VILLAGES

Texte de Clément Grandjean

By

Chaque hiver, dans une vallée isolée perchée entre le Haut-Valais et les Alpes bernoises, le Lötschental est le théâtre d’un rituel carnavalesque unique en son genre. Les stars de cette tradition ancestrale sont des personnages terrifiants, vêtus de masques sculptés et de peaux de bêtes. L’esthétique des masques est ainsi marquée par des inspirations venues d’ailleurs: références tirées de la culture africaine ou océanienne puis, plus récemment, de la pop culture, des groupes de hard rock aux films de science-fiction. Partez à la rencontre de ces «Tschäggätta».