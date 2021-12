SUR LA PISTE DU LYNX BORÉAL

Texte de Clément Grandjean

Depuis plus de dix ans, le photographe neuchâtelois Laurent Geslin suit comme une ombre l’insaisissable félin qui fait son retour dans le massif du Jura franco-suisse. Laurent Geslin y passe une bonne partie de ses soirées et de ses nuits, le prix à payer pour avoir une chance de croiser le lynx. Au fil des ans, le photographe neuchâtelois est parvenu à décoder les habitudes du félin et à se faire le témoin discret de son quotidien. Découvrez son univers.