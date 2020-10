La passion de la biodynamie

Texte de Eugenio D’Alessio

Fränzi Tiefenbacher et Simon Schenk pratiquent l’agriculture biodynamique dans leur exploitation de Madiswil (BE). Ce jeune couple d’agriculteurs a fait de cette méthode de production une passion et un art de vivre. Rencontre à l’occasion d’un reportage réalisé par nos confrères de Coopération/Coop Zeitung et publié dans leurs magazines le 25 mai dernier.