SOCOTRA : L’ÎLE BÉNIE

Graphiste et photographe de formation, le Français Guillaume Petermann aime s’aventurer dans des zones difficiles d’accès à la rencontre de ses habitants. Son travail s’articule essentiellement autour du photoreportage et couvre des thématiques aussi variées que le voyage ou le documentaire culturel, social et environnemental. Des montagnes du Pamir aux mines d’or artisanales de Guinée en passant par la vallée de l’Omo en Ethiopie, il est en permanence à la recherche de la touche de lumière magique qui lui permettra de révéler l’âme des sujets et des lieux représentés. Ce reportage sur l’île de Socotra, au Yémen, a été réalisé durant l’année 2020.

Lire la suite de l’article