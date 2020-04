S’aventurer au cœur du Pamir

Pour des raisons de sécurité, le passage de la frontière se fait depuis le Tajikistan. Le fleuve Piandj sépare les deux Etats. Il est 14h00 et il faut klaxonner vigoureusement pour attirer l’attention des douaniers afghans accaparés par une très disputée partie de volley-ball. Mon passeport est scanné puis envoyé par mail à Kaboul pour être inséré dans la base de données: «sécurité!» me lance le douanier. Mais la connexion internet ne marche pas… «On verra au retour», conclut-il dépité, en me tendant mon visa numéro 339. Quelques kilomètres et nids de poule plus loin, voici Ishkashim…