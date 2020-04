Retrouver la vie sauvage

Principale destination écologique d’Amérique centrale, le Costa Rica s’étend entre les eaux du Pacifique et la Mer des Caraïbes. Un endroit idéal pour se laisser enfin envelopper par une nature luxuriante et préservée où la vie sauvage a encore tous ses droits.

Ce petit pays de seulement 50’000 km2 se vante d’être l’une des destinations les plus sûres au monde et celle qui a le niveau de vie le plus élevé de toute l’Amérique centrale. Ses parcs naturels abritent plus de 200 espèces de reptiles et de nombreux mammifères et oiseaux à photographier dans leur milieu naturel.

Point de départ, la ville de San José est une escale prisée. La capitale offre quelques monuments qui méritent une visite. Le Paseo Colón et l’Avenida Central sont les principales artères commerciales et parcourir ces rues permet de se familiariser avec l’histoire et certaines coutumes du pays. Il faut visiter le marché central, très animé, ou le quartier Amón qui a conservé les élégantes demeures de style colonial qui appartenaient aux propriétaires des plantations de café de la fin du XIXe siècle.

