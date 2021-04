Texte de Franck Charton

A quelques heures d’avion seulement de la Suisse et de la France, et avec comme uniques formalités d’entrée un passeport valable et un test PCR négatif – Covid oblige –, les Canaries réservent au randonneur impénitent un éventail de petits bonheurs naturalistes et de découvertes excitantes. Au programme, les plus beaux itinéraires pédestres de cinq îles: Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma et Lanzarote.

