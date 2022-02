PÉDALER ENTRE VOLCANS ET GLACIERS

Texte de Clément Grandjean

Trois hommes et une femme se sont lancés dans une traversée longitudinale de l’Islande qui leur prendra a priori une dizaine de jours. À priori, parce que dans ces contrées battues par les vents, dont les reliefs ont été sculptés par les glaciers et les volcans, une seule chose est sûre: plus que les mollets des aventuriers, ce sont les conditions météorologiques qui dicteront leur loi et le rythme de la progression. Entre les fjords et les déserts, entre les flots et la roche, la traversée de l’Islande entreprise par les quatre cyclistes est un périple placé sous le signe de l’extrême. Rompus à ce type d’aventure, Chris Burkard et ses compères ont soigneusement préparé leurs vélos pour tenir le choc: du choix des dérailleurs à ceux des sacoches en passant par la pression des pneus, rien n’a été laissé au hasard. Ils vous partagent un bout de leur aventure.