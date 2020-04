Partager la passion du Léman

«C’était fort!» Deux simples mots d’Eric Tabarly débarquant après son baptême du Léman et du Bol d’Or. Surpris par la beauté et les sautes d’humeur de «ce lac de montagne», le grand marin océanique venait de découvrir ce qui nourrit la passion du photographe lausannois Yves Ryncki depuis plus de 40 ans.

A bord de son Zodiac, une main (un peu) pour piloter le bateau, l’autre pour cadrer, ce spécialiste de l’image sophistiquée de studio ne manque jamais de prendre le large pour immortaliser les grands moments des régates lémaniques ou plus mari- times pour sublimer les plus beaux voiliers de la planète.

Pour le Léman, on lui doit de pures merveilles captant cette lumière unique renvoyée par le miroir animé du lac, de l’aube au crépuscule. Des expressions très artistiques qui ne l’empêchent pas de devenir un photographe de sport et d’action quand la bise ou le vent d’ouest l’obligent à affronter les embruns, les grains de pluie ou même la grêle. Le marin photographe pourrait ainsi proposer aujourd’hui une véritable encyclopédie de la voile lémanique, tout en offrant les plus belles lumières, qu’il ne se lasse pas de saisir et de partager, sans relâche.