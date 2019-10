Parc national d’Etosha – Il faut sauver les derniers pangolins!

Le pangolin terrestre du Cap (Manis temminckii) fait partie des huit espèces connues. Il vit en Afrique subsaharienne, mais il est de plus en plus prisé sur les marchés asiatiques à cause de la raréfaction, voire de la disparition de ses cousins d’Asie.

En 2017, une étude publiée dans la revue «Conservation Letters» estimait qu’entre 400’000 et 2,7 millions de pangolins sont chassés chaque année dans les forêts d’Afrique centrale. Ces chiffres auraient augmenté de 150% au cours des quarante dernières années. Sur les marchés, les prix des pangolins géants (Manis gigantea) et arboricoles (Phataginus) ont été respectivement multipliés par six et par deux, reflétant les tendances observées chez les pangolins d’Asie. Ces chiffres ont fait grand bruit, étayant le constat des naturalistes investis sur le terrain africain. On ne connaît que peu de choses sur cet animal, un des seuls mammifères qu’il est quasiment impossible d’élever en captivité. Mais en Namibie, une femme s’est donné les moyens de le protéger.