OPÉRATION NYIRAGONGO

Situé dans la vallée du Grand Rift, en République démocratique du Congo, ce volcan est l’un des plus actifs et des plus dangereux du monde. Pour monter au Nyiragongo, un jour de marche à travers différents étages de végétation est nécessaire. Le masque est de rigueur pour affronter les panaches toxiques. La descente dans le cratère se fait en technique spéléo alpine. Le Vaudois Olivier Isler a eu le privilège de s’y rendre avant sa dernière éruption lors d’une expédition de la Société de Volcanologie Genève. découvrez son expérience hors du commun.