Musée d’ethnographie de Genève

Dans «Jean Dubuffet, un barbare en Europe», on pourra admirer certaines des œuvres incontournables de l’artiste français, immédiatement reconnaissables par leurs formes aux cernes noirs qui s’entremêlent, leurs couleurs vives et leurs surfaces hachurées. Mais l’exposition constitue également l’occasion de découvrir toute la diversité de son travail, grâce à des prêts de grands musées européens. Dessin, peinture, collage, sculpture… Créant dans une liberté totale, Dubuffet varie constamment les techniques et les styles, refusant de se laisser enfermer dans une catégorie.