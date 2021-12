LES NOMADES DU BOUT DU MONDE

Texte de Sergio Lo Turco

Au nord de la Sibérie, le Yamal est une bande de tourbières de plus de 750 000 kilomètres carrés qui s’avance dans la mer de Kara pour former une longue péninsule. Les Nenets, des éleveurs qui transhument avec leurs troupeaux de rennes, y vivent dans des conditions extrêmes. Le chum est le logement traditionnel des Nenets. Soutenu par 35 longs piliers de bois, chacun peut héberger jusqu’à dix personnes. Il résiste aux pires tempêtes et au gel. Au campement, les femmes sont chargées de la cuisine, du nettoyage, des enfants, du tannage des peaux et des coupes de bois.