LES CARAVANIERS DU DANAKIL

Texte de Éric Baccega

Chaque jour, près de 2000 dromadaires et quelques centaines d’ânes traversent les étendues désertiques du Danakil. Depuis des millénaires, le pas lent des animaux rythme le quotidien d’environ 100 000 Afars dans les entrailles de la terre de sel. Une traversée de quatre jours pour Mohamed Mousa Haylu. Comme chaque caravanier, il devra nourrir et prendre soin de son troupeau loué à des propriétaires des hauts plateaux d’Éthiopie. Chaleur étouffante, univers minéral stérile, volcans effervescents… située à environ 120 mètres sous le niveau de la mer, la dépression du Danakil, la région la plus basse d’Afrique, est une terre d’extrêmes. Depuis des siècles, les Afars sillonnent ce désert monochrome pour en extraire le sel. Découvrez leur mode de vie.