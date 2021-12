L’AUSTRALIE VUE DU CIEL

By

Baptisé Longitude/Latitude/Solitude, ce projet hors normes est né de la passion d’Andrew Vukosav pour le vol, la photographie et les paysages australiens. Semblables à des peintures abstraites, ses photos ont été imprimées en très grand format et présentées dans plusieurs galeries de Melbourne où elles remportent un immense succès. Depuis le début du projet, en 2016, Andrew Vukosav a parcouru plus de 62 000 km à travers les airs pour un temps de vol total de près de 250 heures.

