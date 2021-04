LA TERRE DANS L’ŒIL DES DRONES

By

Les participants à la première édition des Aerial Photo Awards – un concours récompensant les meilleurs clichés pris depuis des drones, des hélicoptères, des avions ou des ballons – ont d’emblée placé la barre très haut. Composé d’un panel de photographes internationaux renommés, le jury a passé en revue des milliers de candidatures provenant de 65 pays. Après d’intenses délibérations, il a récompensé 106 photos dans 22 catégories et 11 photographes dans les 6 catégories principales. Parmi celles-ci, les meilleures images que nous vous présentons ici ont reçu le Prix «Aerial Photo of the Year 2020».

