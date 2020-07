Redécouvrir la Suisse

La magie de l’eau des Alpes Sommets éthérés se reflétant dans la transparence d’un lac oublié, rivières d’argent serpentant aux creux des vallées, cascades tombant à pic, grottes obscures laissant deviner un peu de cet élément qui les ont sculptées; l’eau, omniprésente dans les Alpes, anime et façonne la montagne sous toutes ses facettes.

Stockée massivement à l’état solide dans les glaciers et les neiges éternelles, contenue de manière plus aléatoire dans le terrain, l’eau est un composant élémentaire de la vie et de la biodiversité. Sans elle, la flore ou la faune ne pourraient exister. Contrairement aux parties basses des vallées et aux plaines où le système hydrique a été grandement canalisé, là-haut, tout ou presque est laissé à son libre cours. Torrents, lacs, chutes et zones humides offrent un spectacle permanent, sans cesse renouvelé par le changement des saisons, le climat ou le jeu des lumières.