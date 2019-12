Explorer les îles australes

Inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco en juillet dernier, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont inhabitées. Ou plutôt sont-elles dépourvues de résidents permanents, mais peuplées d’hommes et de femmes de passage qui, malgré la rudesse d’une nature inhospitalière, acceptent de vivre une parenthèse sauvage.

Quand le printemps bourgeonne et fleurit en Europe dans une cacophonie de gazouillis d’oiseaux, dans l’hémisphère Sud, l’automne s’installe avec ses cieux changeants, ses mornes pluies et ses éclaircies ennuagées. Au port, le «Marion-Dufresne II» s’apprête à larguer les amarres. Direction les Terres australes françaises pour la première opération de ravitaillement de l’année. Depuis La Réunion, le navire ralliera, quatre semaines durant, les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, perdues au coeur de l’océan Indien. Il faut une bonne dose d’opiniâtreté et un esprit résolument aventurier pour embarquer sur le «Marduf» en sachant que l’on se dirige vers un milieu hostile où l’on prend rapidement conscience que l’homme n’y est que toléré, et encore, à condition qu’il ne soit que de passage. La Terre Adélie, qui appartient elle aussi aux TAAF, est, quant à elle, ravitaillée par le navire polaire «L’astrolabe», au départ de Tasmanie, au cours de l’été austral.

UN PHOTOGRAPHE À BORD

«Lors de cette première opération portuaire de l’année, le «Marion-Dufresne» emmène sur les bases les hivernants et dépose le ravitaillement nécessaire: nourriture, gasoil, mais aussi films, livres…», évoque Benoît Stichelbaut, photographe, qui a eu le privilège d’embarquer à bord du mythique navire. «Ces hommes et femmes qui partent pour l’hiver dans ces terres lointaines sont extrêmement différents les uns des autres, mais tous savent qu’une fois débarqués, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Il n’y aura pas de plan B.»

