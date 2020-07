Expédition en Papouasie

Vivre avec les Korowai Dans les jungles humides de Papouasie, une mosaïque de peuples autochtones, éparpillés sur des millions d’hectares, fait face à l’avancée progressive de la modernité à l’indonésienne. Parmi ces tribus en sursis, les Korowai, connus pour leur habileté à construire des maisons haut perchées dans les arbres. Un voyage des confins, doublée d’une forte aventure humaine. Bref, un terreau fertile pour mes envies de cabane et d’altérité.

Avez-vous déjà essayé de vous déplacer comme un équilibriste, sur un mikado géant? La progression dans les forêts primaires marécageuses de Papouasie s’apparente à un gymkhana halluciné sur le dos d’un entrelacs surréaliste de troncs, de branches et de lianes surnageant au- dessus du cloaque. Gare à la chute: boue nauséabonde, épines lacérantes, feuilles urticantes et insectes voraces vous attendent en dessous! Chaque pas arraché à l’abstraction végétale devient une victoire de la volonté et chaque clairière est vécue comme une respiration dans cette lutte existentielle qui force l’humilité et met à nu les caractères. Un guide local (Aser, Korowai sédentarisé), un fixeur-cuisinier-interprète anglophone (Bebas, Batak de Sumatra spécialiste du secteur) et trois porteurs forment notre petite colonne. Mais que diable suis-je venu faire dans cette galère?