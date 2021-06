D’UN CHÂTEAU À L’AUTRE

Texte de Jasmina Slacanin/Coopzeitung

Depuis la gare de Lenzbourg, il faut compter 20 à 30 minutes de marche pour atteindre le château. Il est très facile de se repérer car ce dernier se situe en hauteur. On découvre en chemin la charmante vieille ville avec ses maisons basses, ses commerces, ses cafés et ses rues piétonnes. A ce propos, il est possible d’atteindre le château, depuis la gare, sans croiser de voitures. «Lenzbourg est adaptée aux piétons et aux familles», explique Olivier Vermeulen qui vit à Lenzbourg avec sa femme et ses enfants depuis plus de 18 ans.

