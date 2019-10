Destinations d’hiver – Escale sereine à l’Ile Maurice

By

Après plusieurs mois passés sur l’île, Axelle, amoureuse de l’Océan Indien, a souhaité partager ses adresses les plus secrètes, ses coins préférés pour une prochaine escapade mauricienne. Suivez la guide.

QUE PRÉFÈRES-TU À L’ILE MAURICE?

Sans hésitation aucune: la gentillesse des Mauriciens! Ils réservent un accueil tout particulier aux étrangers, sont chaleureux et font tout leur possible pour vous venir en aide. Même s’ils ne parlent pas votre langue, ils font le maximum pour tenter de vous apporter une réponse. Ils ont également plaisir à simplement échanger avec vous sur des banalités. C’est une population douce qui n’a pas de barrière de couleur ou de religion. Il est même possible que vous soyez invité à prendre un verre ou un repas chez eux, simplement par gentillesse.