Découvrir Tokyo en mode photo

Texte de Sergi Reboredo

Robots et geishas, excentricités et rituels. A Tokyo, voyage dans le temps avec un photographe, à la rencontre de l’esprit nippon et de la tradition, mais aussi de la technologie et du futur. Un chaos moderne qui s’estompe toujours en découvrant la démarche de geishas encore habillées de soies délicates.

En ouvrant et en fermant les yeux rapidement, le photographe à l’impression de se retrouver dans le futur. Mais en cherchant un peu, on constate que cette réalité ne laisse pas encore de côté les traditions ancestrales. Tokyo, c’est l’urbanisation la plus peuplée de la planète, dépassant les 44 millions d’habitants dont plus de 9 vivent au cœur de la capitale. Tout est au superlatif dans cette ville qui a la gare la plus fréquentée du monde (4 millions d’utilisateurs par jour), le passage piéton le plus fréquenté, le plus grand nombre d’universités (150), le taux de criminalité le plus bas ou le plus grand nombre de restaurants à thèmes.

La capitale nippone accueille même le plus grand marché aux poissons du monde, le nouveau Toyosu, qui ras- semble plus de 600 commerçants et remplace l’ancien marché de Tsukiji, au centre de Ginza. Pour le photographe, c’est un premier plaisir de pouvoir immortaliser ces ambiances, même si comme pour tous les marchés, il y a toujours des poissonniers qui n’aiment pas trop être photographiés…