Découvrir les pionnières d’aujourd’hui

Dans ses éditions précédentes, Animan vous a présenté les personnalités primées cette année pour les Prix Rolex à l’esprit d’entreprise. Elles bénéficieront d’un soutien financier pour leurs idées novatrices. C’est notamment le cas de l’environnementaliste indienne Krithi Karanth et de la biologiste canadienne Miranda Wang dont nous partageons les projets récompensés dans ce numéro.

KRITHI KARANTH – INDE

Réduire les conflits entre faune et population

Alors que la planète comptera bientôt 8 milliards d’habitants et que la faune sauvage connaît un déclin généralisé, les conflits pour cause de nourriture, de ressources et d’espace se multiplient. L’environnementaliste Krithi Karanth démontre qu’il existe des solutions à ce problème.

Dans son Inde natale, des centaines de milliers de situations conflictuelles entre la population et des espèces sauvages – notamment des léopards, des tigres et des éléphants – ont lieu chaque année, avec pour conséquences des dégâts matériels, des blessés et des morts dans les deux camps. «Les animaux sauvages n’ont pas conscience des frontières humaines. Par conséquent, bien souvent, les villageois et leur bétail sont blessés ou tués, leurs cultures détruites et leurs propriétés endommagées. Les communautés réagissent en tuant les animaux responsables des attaques», explique Krithi Karanth. Chaque année, l’Etat indien verse 5 millions de dollars US d’indemnités aux agriculteurs et aux villageois en compensation des dommages causés par les animaux, mais selon la biologiste, les 80’000 personnes indemnisées ne représentent qu’une petite partie des cas de conflits, le gouvernement ne disposant pas des ressources nécessaires pour traiter les demandes rapidement.

