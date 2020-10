Vacances à la russe

Texte de Didier Bizet

La Crimée, méconnue des voyageurs européens, est sans doute l’une des plus belles péninsules d’Europe, au sud de l’Ukraine et au bord de la Mer Noire. Cette région est réputée pour son climat méditerranéen, ses vignobles, ses lieux de villégiatures et ses sites archéologiques et reste «la Mecque touristique russe», un rôle qui ne fera que croître à l’avenir. Histoire et rebondissements.