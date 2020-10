Côtes de France

Qui voit Ouessant, voit son sang…» Pas vraiment enga- geant pour une première exploration insulaire au bout des terres, face à l’Atlantique, superbe quand l’hi- ver s’en vient. Ceux qui passent la saison des tempêtes sur l’île d’Ouessant aiment passionnément la mer et les éléments. Ils restent pour affronter un vent déchaîné qui fait siffler volets et cheminées, assommant de ses rafales les toitures des quelques maisons encore habitées par d’irréductibles pêcheurs et quelques insulaires solitaires.

>> Lire la suite de l’article <<