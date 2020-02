Célébrer les photographes animaliers

Ils sont Canadiens, Tchèques, Croates, Indiens, Suédois, Espagnols, Américains, Finlandais, Malais, Koweitiens, Israéliens ou Italiens et partagent leurs plus belles images dans ce Portfolio.

Tous ces photographes ont participé aux Sony World Photography Awards ces trois dernières années et nous vous proposons une sélection de ces images animalières réalisées par des artistes et des passionnés.

Tous ont connu des heures de voyage, d’approche et de patience pour arriver à réaliser ces instantanés de grande qualité et pour participer à cet événement international unique dédié aux plus belles images du monde.

www.sony.ch/www.worldphoto.org