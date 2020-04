Cape Town vu par Bernard Pichon

Mais qu’est-ce que ce damier de toitures galvanisées? Langa, l’un des townships (bidonvilles) qui, vus du ciel, révèlent toute leur étendue. Contraste attendu dans un pays que l’abolition de l’apartheid n’a pas fini de décloisonner. L’hélico se pose dans la zone du port, l’une des attractions majeures de la «cité-mère», aux allures californiennes. Victoria & Alfred Waterfront a bénéficié d’une spectaculaire cure de jouvence à la fin des années 80: entrepôts réinvestis, hôtels de luxe, bars, restaurants et grande roue foraine tutoyant les boutiques à souvenirs. Toute de rouge repeinte, la capitainerie témoigne d’une activité portuaire intense à l’époque, soutenue par le commerce de l’or et des diamants. Aujourd’hui, cargos et chalutiers continuent de s’y amarrer.

