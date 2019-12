Au Pays d’Enhaut

«Depuis 2009, quelques jours fin janvier, mes journées au Festival de ballons commencent au petit matin dans le froid et le silence ponctués par le son et la lueur des brûleurs. Un jeu d’ombres chinoises laisse place à une explosion de couleurs à l’apparition des premiers rayons de soleil, alors que les dizaines d’équipages s’affairent à déplier et gonfler les enveloppes de leurs ballons. Après l’agitation des préparatifs, nous décollons avec délicatesse et le paysage qui s’éloigne sous la nacelle devient presque abstrait. Le festival de Château-d’Oex est le déclencheur d’une longue passion à venir pour les images aériennes. Fasciné par ce nouveau point de vue qui me permet de redécouvrir mon environnement quotidien, il faudra huit ans pour que l’utilisation de drones transforme définitivement ma pratique photographique pour des projets fascinants en Suisse et à l’étranger.»

Images réalisées en partie pour l’agence Keystone-ATS

Festival International de Ballons de Château-d’Oex, du 25 janvier au 2 février 2020