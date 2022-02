AU COEUR DE LA TONARDO ALLEY

Texte de Marie Paturel

By

Si certains storm chasers apportent parfois des éléments de connaissance aux scientifiques, les experts américains cherchent surtout à alerter la population suffisamment tôt pour éviter les catastrophes. Mais les prévisions en la matière restent une gageure tant le phénomène demeure mystérieux. Car même lorsque toutes les conditions sont réunies (un front d’air chaud et un autre d’air froid face à face, ainsi qu’un taux d’humidité suffisant et des vents opposés), la naissance d’une tornade n’a rien de systématique. Le service d’alerte spécialisé américain ne peut donc que prédire un risque statistique et préconiser des mesures de prévention. Découvrez des images à en couper le souffle.