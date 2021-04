À L’ÉCOLE DE L’OURAL

Texte de Alexis Lopes & Alexandra Jammet

Baptiste et Joffrey ont commencé leur périple depuis le dernier camp de base du parc national de Yougyd Va, dans l’Oural pré-polaire, connu pour être l’un des plus sauvages de Sibérie. Un paradis pour les rennes, lynx et autres ours qui y abondent. La région est traversée par une multitude de rivières, qui peuvent se montrer très dangereuses. Après les avoir déposés à Inta, le chauffeur les a mis en garde: «Faites très attention, trois hommes sont déjà morts noyés depuis le début de l’été !»

