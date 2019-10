À LA RENCONTRE DES BURKITSHI DE L’ALTAÏ

Ma première rencontre avec des chasseurs à l’aigle royal a eu lieu au Kazakhstan en 1998. J’ai décidé de redécouvrir cette méthode de chasse fascinante, mais au pied de l’Altaï, en Mongolie occidentale où j’ai rencontré les Burkitshi. Avec une patience et un dévouement extrêmes, ils ont domestiqué ces rapaces pour mettre leurs qualités à leur service. Seules les femelles sont sélectionnées, car elles sont plus puissantes et agressives. La formation d’un berkut est un très long voyage. La patience, la persévérance et l’amour sont des qualités essentielles pour gagner la confiance du rapace. Les secrets de cette pratique sont transmis depuis des générations. S’entraîner et chasser avec les aigles était réservé aux hommes, mais de nouvelles traditions émergent, avec une surprenante égalité des chances pour les femmes.