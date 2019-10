5 projets modèles pour la planète

Ces Prix Rolex à l’esprit d’entreprise ont été créés à Genève en 1976. Contrairement à d’autres programmes, ils n’ont pas pour vocation de récompenser des projets déjà réalisés, mais de soutenir de nouvelles initiatives ou des projets en cours. Le seul critère pour pouvoir postuler est d’avoir 18 ans révolus. Ainsi, de nombreuses personnes travaillant de manière indépendante et n’ayant accès ni aux milieux scientifiques spécialisés, ni aux financements classiques, ont pu bénéficier d’un soutien. Parmi les Lauréats figurent un chauffeur de taxi parisien devenu une autorité mondiale dans le domaine des coléoptères du Népal, un biochimiste mexicain qui a répertorié la musique folklorique de son pays et un Américain passionné d’informatique qui a permis à de nombreux élèves d’explorer la voûte céleste depuis leur ordinateur. Les projets sont jugés d’après leur originalité et leur impact à l’échelle mondiale, mais aussi d’après l’esprit d’entreprise des candidats.

JOAO CAMPOS-SILVA (BRESIL) – L’AIDER À SAUVER LE PLUS GRAND POISSON D’AMAZONIE

L’arapaïma risque l’extinction, à moins que les peuples d’Amazonie n’unissent leurs efforts pour sa sauvegarde. Le jeune environnementaliste brésilien João Campos-Silva a noué un partenariat avec des associations locales et des leaders du secteur de la pêche pour sauver ce poisson d’eau douce à écailles, mais aussi pour préserver les moyens de subsistance et la culture des communautés d’Amazonie, dont la survie dépend des rivières. >> Lire la suite de l’article <<