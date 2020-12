Le bel esprit de la Vallée de Joux

Texte de Julien Pannetier

Véritable écrin au cœur des replis et des épicéas du Jura, la Vallée de Joux se donne des airs de Canada quand les hivers sont rudes et que le lac gèle comme le Saint-Laurent. C’est pour mieux passer ces mois de frimas que les Combiers enchaînent les heures de passion dans leurs ateliers ou dans des manufactures qui excellent dans les expressions de l’art horloger

Invisible à l’œil nu, l’objet passe entre ses mains délicates. Voûté sur un petit tabouret, le menton au niveau de l’établi, il écarte les coudes pour stabiliser son ouvrage. Equipé d’un troisième œil, l’horloger manie l’infiniment petit. Philippe Dufour est ainsi capable de travailler plus de 2’000 heures sur une seule montre. Sa première réalisation, en 1992, avait impressionné toute la profession. C’était la première montre-bracelet à «grande sonnerie» et «répétition minutes», deux mécanismes qui sont parmi les plus difficiles à produire…

