En contact avec l’au-delà

Franck Charton

Partout et de tout temps, les Hommes ont ressenti l’impérieuse nécessité d’entrer en contact avec les puissances occultes: esprits, déités tutélaires, ancêtres ou forces de la nature. Les intercesseurs entre mondes visible et invisible sont incarnés par des hommes et des femmes appelés tour à tour chamanes, druides, guérisseurs herboristes, artistes visionnaires ou sorciers inspirés. Rencontre avec quelques-uns de ces passeurs.