La grande aberration

Cette incursion dans la plus secrète des dictatures du monde est comme un séjour dans un parc d’attractions où se mêlent fantaisie, surprises et secrets de fabrication. Cette devanture si bien agencée entre parodie et réalité est même un voyage, de temps à autre, au pays d’une «agréable» escroquerie. Malgré les décors au surréalisme stali- nien, la mise en scène laisse apparaître quelques failles. Ce méga-cirque vieil- lissant aux numéros éculés révèle un monde sans âmes et parfois plein d’émo- tions. Ce pays qui prétend ne pas être communiste, mais qui revendique sa propre idéologie politique n’a-t-il pas déjà donné des signes de changements?

