Papouasie : A la rencontre des mi-hommes, mi-oiseaux

En Papouasie occidentale, les hautes terres et la vallée de Baliem étaient et sont encore parfois le théâtre de guerres tribales et de résistances que le gouvernement peine à contrôler. En 1989, les autorités sont parvenues à un accord avec certains leaders afin de transcender cet art de la guerre par la fête et le jeu. Depuis, chaque année, des centaines de tribus descendent des montagnes en marchant parfois pendant cinq jours pour se rencontrer et exhiber la beauté et la puissance de leurs gestes millénaires.