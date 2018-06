By

Un lieu d’extase et de transe. Voilà la nouvelle vocation temporaire du vaste sous-sol du Musée d’ethnographie de Genève (MEG). Les pratiques religieuses africaines ont inspiré à Boris Wastiau, directeur de l’institution, et à son équipe, un parcours hallucinant fait d’objets, de photos, de films et d’ambiances. Par Benjamin Chaix