Elle sera le centre du monde, l’espace d’une quinzaine sportive. Là où convergeront tous les regards – ou presque. La Corée du Sud, auréolée de l’olympisme d’hiver depuis l’attribution des Jeux en 2011, a dévoilé au monde ses multiples visages. Loin d’être uniforme, elle cultive contrastes et paradoxes. Par Franck Guiziou et Marie Paturel